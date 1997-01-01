Вес [кг] 0,211 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Внутренний диаметр 90 Наружный диаметр [мм] 120

Запчасть сальник коленвала передний Керакс (1997>) dCi 11G представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.085. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала передний Керакс (1997>) dCi 11G, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.