|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079085
|Наименование
|Сальник коленвала передний KERAX (1997>) dCi 11G
|Сторона установки
|передняя сторона
|Высота [мм]
|11
|Вес [кг]
|0,211
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Внутренний диаметр
|90
|Наружный диаметр [мм]
|120
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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