|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079080
|Наименование
|Сальник коленвала Вольво FE/FL (2006>) 130x150x13
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Высота [мм]
|13
|Вес [кг]
|0,16
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Внутренний диаметр
|130
|Наружный диаметр [мм]
|150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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