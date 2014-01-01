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Стремянка рессоры M20*1.5 240*62,5 RVI Magnum DXi12/13 артикул 079070 SAMPA в Алматы

079070 SAMPA Стремянка рессоры M20*1.5 240*62,5 RVI Magnum DXi12/13
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079070
Наименование Стремянка рессоры M20*1.5 240*62,5 RVI Magnum DXi12/13
Длина [мм] 240
Вес [кг] 1,445
Размер резьбы M20x1,5
ширина в свету 92
Запчасть стремянка рессоры M20*1.5 240*62 5 Рено Магнум DXi12 13 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.070. У данной детали есть аналоги с номерами: 20734235, 5010488548, 611119, 69117, B124M20A049, M1800616. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стремянка рессоры M20*1.5 240*62 5 Рено Магнум DXi12 13, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стремянка рессоры M20*1.5 240*62,5 RVI Magnum DXi12/13 производителя SAMPA с артикулом 079070 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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