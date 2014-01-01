Размер резьбы M20x1,5 ширина в свету 92

Запчасть стремянка рессоры M20*1.5 240*62 5 Рено Магнум DXi12 13 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.070. У данной детали есть аналоги с номерами: 20734235, 5010488548, 611119, 69117, B124M20A049, M1800616. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стремянка рессоры M20*1.5 240*62 5 Рено Магнум DXi12 13, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.