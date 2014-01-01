Размер резьбы M24x2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой ширина в свету 101

Запчасть стремянка задней рессоры Рено AE AE-Магнум C G KREAX Магнум E TECH Высота: 335 мм Резьба: M представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.067/1. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стремянка задней рессоры Рено AE AE-Магнум C G KREAX Магнум E TECH Высота: 335 мм Резьба: M, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.