Размер резьбы M20x1,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой ширина в свету 92

Запчасть стремянка передней рессоры Рено H-200mm L-93.5mm M20*1.5mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.058/1. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стремянка передней рессоры Рено H-200mm L-93.5mm M20*1.5mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.