Размер резьбы M20x1,5 ширина в свету 92

Запчасть стремянка 92xM20x1.5x205-U Рено Вольво представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.058. У данной детали есть аналоги с номерами: 079058 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стремянка 92xM20x1.5x205-U Рено Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.