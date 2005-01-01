|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|0790551
|Наименование
|Стремянка передней рессоры Рено Премиум 2 (2005>) 165*92,5. длинна резьбы 60. М20*1,5
|Длина [мм]
|170
|Вес [кг]
|1,236
|Размер резьбы
|M20x1,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
|ширина в свету
|92
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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