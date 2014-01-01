Вес [кг] 52,066 Ø отверстия [мм] 26,5 Диаметр барабана [мм] 414 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 280,8 Тормозной путь (мм) 232 Количество крепежных отверстий 10

Запчасть барабан тормозной RVIPremium/Керакс 079.045 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.045. У данной детали есть аналоги с номерами: 079045 Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной RVIPremium/Керакс 079.045 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.