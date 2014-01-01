|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079045
|Наименование
|Барабан тормозной RVIPremium/Kerax 079.045 Sampa
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота [мм]
|278
|Вес [кг]
|52,066
|Ø отверстия [мм]
|26,5
|Диаметр барабана [мм]
|414
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|280,8
|Тормозной путь (мм)
|232
|Количество крепежных отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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