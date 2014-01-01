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Барабан тормозной RVIPremium/Kerax 079.045 Sampa артикул 079045 SAMPA в Алматы

079045 SAMPA Барабан тормозной RVIPremium/Kerax 079.045 Sampa
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079045
Наименование Барабан тормозной RVIPremium/Kerax 079.045 Sampa
Сторона установки Задний мост
Высота [мм] 278
Вес [кг] 52,066
Ø отверстия [мм] 26,5
Диаметр барабана [мм] 414
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 280,8
Тормозной путь (мм) 232
Количество крепежных отверстий 10
Запчасть барабан тормозной RVIPremium/Керакс 079.045 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.045. У данной детали есть аналоги с номерами: 079045 Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной RVIPremium/Керакс 079.045 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной RVIPremium/Kerax 079.045 Sampa производителя SAMPA с артикулом 079045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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