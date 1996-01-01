|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079044
|Наименование
|Диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004)
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота [мм]
|162
|Вес [кг]
|50,402
|Ø отверстия [мм]
|33
|Тип тормозного диска
|полный
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Наружный диаметр [мм]
|434
|Количество отверстий
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|260
|Ø фаски [мм]
|335
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004) производителя SAMPA с артикулом 079044 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита