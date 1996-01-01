Вес [кг] 50,402 Ø отверстия [мм] 33 Тип тормозного диска полный Толщина тормозного диска (мм) 45 Минимальная толщина [мм] 37 Наружный диаметр [мм] 434 Количество отверстий 10 Диаметр центрирования [мм] 260 Ø фаски [мм] 335

Запчасть диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004) представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.044. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.