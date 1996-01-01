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Диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004) артикул 079044 SAMPA в Алматы

079044 SAMPA Диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079044
Наименование Диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004)
Сторона установки Задний мост
Высота [мм] 162
Вес [кг] 50,402
Ø отверстия [мм] 33
Тип тормозного диска полный
Толщина тормозного диска (мм) 45
Минимальная толщина [мм] 37
Наружный диаметр [мм] 434
Количество отверстий 10
Диаметр центрирования [мм] 260
Ø фаски [мм] 335
Запчасть диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004) представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.044. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной задний Рено Премиум (1996-2004) производителя SAMPA с артикулом 079044 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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