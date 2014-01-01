Вес [кг] 54,5 Ø отверстия [мм] 25 Диаметр барабана [мм] 414 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 280,8 Тормозной путь (мм) 232 Количество крепежных отверстий 10

Запчасть барабан тормозной Рено Премиум задний (414x220/229 h=278) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.041. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной Рено Премиум задний (414x220/229 h=278) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.