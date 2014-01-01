|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079040
|Наименование
|Барабан тормозной RENAULT задний (414x175/182 h=230) (1шт.) SAMPA
|Высота [мм]
|234
|Вес [кг]
|48,6
|Ø отверстия [мм]
|25
|Диаметр барабана [мм]
|414
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|280,8
|Тормозной путь (мм)
|181
|Количество крепежных отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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