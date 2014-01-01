|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079038
|Наименование
|Диск тормозной RENAULT Magnum AE420,520,Premium 385 (438х131х45/97 10n-165-d17) (1шт.) SAMPA
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|97
|Вес [кг]
|33,692
|Ø отверстия [мм]
|17
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Наружный диаметр [мм]
|438
|Количество отверстий
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|131
|Ø фаски [мм]
|165
|Тормозная установка
|Meritor D-Lisa
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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