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Диск тормозной RENAULT Magnum AE420,520,Premium 385 (438х131х45/97 10n-165-d17) (1шт.) SAMPA артикул 079038 SAMPA в Алматы

079038 SAMPA Диск тормозной RENAULT Magnum AE420,520,Premium 385 (438х131х45/97 10n-165-d17) (1шт.) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079038
Наименование Диск тормозной RENAULT Magnum AE420,520,Premium 385 (438х131х45/97 10n-165-d17) (1шт.) SAMPA
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 97
Вес [кг] 33,692
Ø отверстия [мм] 17
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина тормозного диска (мм) 45
Минимальная толщина [мм] 37
Наружный диаметр [мм] 438
Количество отверстий 10
Диаметр центрирования [мм] 131
Ø фаски [мм] 165
Тормозная установка Meritor D-Lisa
Запчасть диск тормозной Рено Магнум AE420 520 Премиум 385 (438х131х45 97 10n 165 d17) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.038. У данной детали есть аналоги с номерами: 079038 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Рено Магнум AE420 520 Премиум 385 (438х131х45 97 10n 165 d17) (1шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной RENAULT Magnum AE420,520,Premium 385 (438х131х45/97 10n-165-d17) (1шт.) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 079038 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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