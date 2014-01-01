Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079036 Наименование Насос подъема кабины Вес [кг] 3,41

Запчасть насос подъема кабины представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.036. У данной детали есть аналоги с номерами: 079036, 581034, 5001871488. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос подъема кабины на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.