Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079030 Наименование Насос подъема кабины PREMIUM (1996-2004) Вес [кг] 2,4

Запчасть насос подъема кабины Премиум (1996-2004) представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.030. У данной детали есть аналоги с номерами: 5010316438, 581018, 676000, 974963. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос подъема кабины Премиум (1996-2004), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.