Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079029 Наименование Насос подъема кабины Premium Вес [кг] 2,496

Запчасть насос подъема кабины Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.029. У данной детали есть аналоги с номерами: 25360000A, 44538, 5010316404, 581019, 676005, 68563, 731857. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос подъема кабины Премиум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.