Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079023 Наименование Рабочий цилиндр подъема кабины Рено Магнум (2002>) на 2 штуцера Вес [кг] 6,79

Запчасть рабочий цилиндр подъема кабины Рено Магнум (2002>) на 2 штуцера представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.023. У данной детали есть аналоги с номерами: 5010224332, 676030. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рабочий цилиндр подъема кабины Рено Магнум (2002>) на 2 штуцера, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.