Внутренний диаметр 60 Наружный диаметр [мм] 110

Запчасть подшипник КПП Вольво/Скания 60x110x38 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.010. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник КПП Вольво/Скания 60x110x38, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.