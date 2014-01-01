|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|078293
|Наименование
|Стеклоподъемник левый DAF LF45 LF55 в сборе с мотором
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|1,984
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с электромотором
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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