Размер резьбы M74x3

Запчасть крышка шкворня для грузовика Вольво ФШ 12 (2000-2008) нижняя представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.272. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка шкворня для грузовика Вольво ФШ 12 (2000-2008) нижняя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску и за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.