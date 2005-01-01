|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|078159
|Наименование
|Венец зубчатый маховика Рено Премиум 2 (2005>) o429xo490x17,5
|Число зубцов
|152
|Ширина [мм]
|17,5
|Вес [кг]
|5,06
|Внутренний диаметр
|429
|Наружный диаметр [мм]
|490
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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