Вес [кг] 4,11 Внутренний диаметр 429 Наружный диаметр [мм] 475

Запчасть венец маховика d=430 D=475 z=148 Рено Manager/Maxter/Мажор/Премиум/Магнум/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.158. У данной детали есть аналоги с номерами: 078158 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия венец маховика d=430 D=475 z=148 Рено Manager/Maxter/Мажор/Премиум/Магнум/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.