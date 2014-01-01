|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|078158
|Наименование
|Венец маховика, d=430 D=475 z=148 RVI Manager/Maxter/Major/Premium/Magnum/Kerax
|Число зубцов
|148
|Ширина [мм]
|17,5
|Вес [кг]
|4,11
|Внутренний диаметр
|429
|Наружный диаметр [мм]
|475
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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