Исполнение оси 078.147 Вес [кг] 3,57 Ø отверстия [мм] 14 Число отверстий 1 Вид эксплуатации автоматически зазубрено слева [мм] 56,2 Расстояние между отверст. (мм) 160 привод, зубчатая передача BNA 227 D3.5 Регулятор ид. № 696 Крепежный угол [град.] 35

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø35 мм; шлицы-27); 160 мм (+56.2мм); Керакс Maxter представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.148. У данной детали есть аналоги с номерами: 078148 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø35 мм; шлицы-27); 160 мм (+56.2мм); Керакс Maxter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.