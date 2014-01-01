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трещетка RVI задняя правая артикул 078138 SAMPA в Алматы

078138 SAMPA трещетка RVI задняя правая
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 078138
Наименование трещетка RVI задняя правая
Число зубцов 28
Сторона установки справа
Исполнение оси 078.133
Вес [кг] 3,35
Ø отверстия [мм] 14
Число отверстий 1
Вид эксплуатации автоматически
зазубрено слева [мм] 38
Расстояние между отверст. (мм) 160
привод, зубчатая передача SAE 1 7/16'' 28
Регулятор ид. № 573
Крепежный угол [град.] 350
Запчасть трещетка Рено задняя правая представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.138. У данной детали есть аналоги с номерами: 078138 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка Рено задняя правая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить трещетка RVI задняя правая производителя SAMPA с артикулом 078138 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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