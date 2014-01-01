|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|078138
|Наименование
|трещетка RVI задняя правая
|Число зубцов
|28
|Сторона установки
|справа
|Исполнение оси
|078.133
|Вес [кг]
|3,35
|Ø отверстия [мм]
|14
|Число отверстий
|1
|Вид эксплуатации
|автоматически
|зазубрено слева [мм]
|38
|Расстояние между отверст. (мм)
|160
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 7/16'' 28
|Регулятор ид. №
|573
|Крепежный угол [град.]
|350
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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