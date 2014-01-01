Исполнение оси 078.133 Вес [кг] 3,35 Ø отверстия [мм] 14 Число отверстий 1 Вид эксплуатации автоматически зазубрено слева [мм] 38 Расстояние между отверст. (мм) 160 привод, зубчатая передача SAE 1 7/16'' 28 Регулятор ид. № 573 Крепежный угол [град.] 350

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