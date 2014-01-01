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Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (-38мм); AE / Magnum артикул 078136 SAMPA в Алматы

078136 SAMPA Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (-38мм); AE / Magnum
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 078136
Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (-38мм); AE / Magnum
Число зубцов 28
Сторона установки слева
Исполнение оси 078.137
Вес [кг] 3,6
Ø отверстия [мм] 14
Число отверстий 1
Вид эксплуатации автоматически
зазубрено слева [мм] 38
Расстояние между отверст. (мм) 160
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 28
Регулятор ид. № 489
Крепежный угол [град.] 14
Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (-38мм); AE Магнум представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.136. У данной детали есть аналоги с номерами: 078136 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (-38мм); AE Магнум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (-38мм); AE / Magnum производителя SAMPA с артикулом 078136 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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