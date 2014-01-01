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Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Kerax/Magnum/Premium артикул 078128 SAMPA в Алматы

078128 SAMPA Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Kerax/Magnum/Premium
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 078128
Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Kerax/Magnum/Premium
Число зубцов 27
Сторона установки слева
Исполнение оси 078.127
Вес [кг] 3,32
Ø отверстия [мм] 14
Число отверстий 1
Вид эксплуатации автоматически
зазубрено слева [мм] 38
Расстояние между отверст. (мм) 160
привод, зубчатая передача BNA 227 D3.5
Регулятор ид. № 573
Крепежный угол [град.] 350
Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Керакс/Магнум/Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.128. У данной детали есть аналоги с номерами: 078128 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Керакс/Магнум/Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Kerax/Magnum/Premium производителя SAMPA с артикулом 078128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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