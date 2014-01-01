Исполнение оси 078.127 Вес [кг] 3,32 Ø отверстия [мм] 14 Число отверстий 1 Вид эксплуатации автоматически зазубрено слева [мм] 38 Расстояние между отверст. (мм) 160 привод, зубчатая передача BNA 227 D3.5 Регулятор ид. № 573 Крепежный угол [град.] 350

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Керакс/Магнум/Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 078.128. У данной детали есть аналоги с номерами: 078128 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-28); 160 мм (+38мм); Керакс/Магнум/Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.