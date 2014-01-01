Производитель / Поставщик SAMKO № Производителя 080221R Наименование Р/к тормозной колодки Fruehauf (ось)

Запчасть р/к тормозной колодки Fruehauf (ось) представлена по производителю SAMKO с артикулом 080221R. У данной детали есть аналоги с номерами: 080221R Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозной колодки Fruehauf (ось) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMKO. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.