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34721001_радиатор системы охлаждения!\ VW Toureg, PorscheCayenne 3.2/4.2/4.5 02> артикул 34721001 SAKURA в Алматы

34721001_радиатор системы охлаждения!\ VW Toureg, PorscheCayenne 3.2/4.2/4.5 02>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34721001
Наименование 34721001_радиатор системы охлаждения!\ VW Toureg, PorscheCayenne 3.2/4.2/4.5 02>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 38,5
Выпускн.-Ø [мм] 38,5
Длина сети [мм] 710
Ширина сети [мм] 548
Глубина сети [мм] 42

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34721001_радиатор системы охлаждения!\ VW Toureg, PorscheCayenne 3.2/4.2/4.5 02> SAKURA с артикулом 34721001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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