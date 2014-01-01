|Производитель / Поставщик
|SAKURA
|№ Производителя
|34721001
|Наименование
|34721001_радиатор системы охлаждения!\ VW Toureg, PorscheCayenne 3.2/4.2/4.5 02>
|Материал ребра охлаждения
|алюминий
|Материал бачка (радиатор)
|полимерный материал
|Конструкция радиатора
|Ребра охлаждения припаянные
|Впускн. Ø [мм]
|38,5
|Выпускн.-Ø [мм]
|38,5
|Длина сети [мм]
|710
|Ширина сети [мм]
|548
|Глубина сети [мм]
|42
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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