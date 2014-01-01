|Производитель / Поставщик
|SAKURA
|№ Производителя
|34621011
|Наименование
|34621011_радиатор охлаждения! АКПП\ Toyota Landcruiser 4.5TD 07>
|Материал ребра охлаждения
|алюминий
|Материал бачка (радиатор)
|полимерный материал
|Конструкция радиатора
|Ребра охлаждения припаянные
|Впускн. Ø [мм]
|39
|Выпускн.-Ø [мм]
|43
|Длина сети [мм]
|590
|Ширина сети [мм]
|698
|Глубина сети [мм]
|52
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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