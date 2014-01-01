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34621011_радиатор охлаждения! АКПП\ Toyota Landcruiser 4.5TD 07> артикул 34621011 SAKURA в Алматы

34621011_радиатор охлаждения! АКПП\ Toyota Landcruiser 4.5TD 07>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34621011
Наименование 34621011_радиатор охлаждения! АКПП\ Toyota Landcruiser 4.5TD 07>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 39
Выпускн.-Ø [мм] 43
Длина сети [мм] 590
Ширина сети [мм] 698
Глубина сети [мм] 52

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34621011_радиатор охлаждения! АКПП\ Toyota Landcruiser 4.5TD 07> SAKURA с артикулом 34621011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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