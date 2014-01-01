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34618544_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Land Cruiser 3.0D4D 10> артикул 34618544 SAKURA в Алматы

34618544_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Land Cruiser 3.0D4D 10>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34618544
Наименование 34618544_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Land Cruiser 3.0D4D 10>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 39
Выпускн.-Ø [мм] 39
Длина сети [мм] 577
Ширина сети [мм] 635,5
Глубина сети [мм] 31
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34618544_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Land Cruiser 3.0D4D 10> SAKURA с артикулом 34618544 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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