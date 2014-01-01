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34618506SAK_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Camry 2.4 07> артикул 34618506 SAKURA в Алматы

34618506 SAKURA 34618506SAK_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Camry 2.4 07>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34618506
Наименование 34618506SAK_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Camry 2.4 07>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 35
Выпускн.-Ø [мм] 35
Длина сети [мм] 400
Ширина сети [мм] 737,5
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34618506SAK_радиатор системы охлаждения!\ Toyota Camry 2.4 07> SAKURA с артикулом 34618506 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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