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34618505SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП, 24мм\ Toyota Camry 3.5 VVTi 06> артикул 34618505 SAKURA в Алматы

34618505 SAKURA 34618505SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП, 24мм\ Toyota Camry 3.5 VVTi 06>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34618505
Наименование 34618505SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП, 24мм\ Toyota Camry 3.5 VVTi 06>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 35
Выпускн.-Ø [мм] 35
Длина сети [мм] 400
Ширина сети [мм] 771,5
Глубина сети [мм] 22

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34618505SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП, 24мм\ Toyota Camry 3.5 VVTi 06> SAKURA с артикулом 34618505 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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