|Производитель / Поставщик
|SAKURA
|№ Производителя
|34611072
|Наименование
|Радиатор, охлаждение двигателя
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач
|Материал ребра охлаждения
|алюминий
|Материал бачка (радиатор)
|полимерный материал
|Конструкция радиатора
|Ребра охлаждения припаянные
|Впускн. Ø [мм]
|38
|Выпускн.-Ø [мм]
|38
|Длина сети [мм]
|525
|Ширина сети [мм]
|658
|Глубина сети [мм]
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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