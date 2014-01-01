menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

34611055_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Toyota HiLux 2.5TD 05>/3.0TD 06> артикул 34611055 SAKURA в Алматы

34611055 SAKURA 34611055_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Toyota HiLux 2.5TD 05>/3.0TD 06>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34611055
Наименование 34611055_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Toyota HiLux 2.5TD 05>/3.0TD 06>
Вид коробки передач Механическая коробка передач
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 38
Выпускн.-Ø [мм] 38
Длина сети [мм] 525
Ширина сети [мм] 658
Глубина сети [мм] 15,5

С этим товаром покупают...

ZIC 132629

Масло трансмиссионное синтетическое GFT 75W-90, 1л

ZIC 162629

Масло трансм. ZIC GFT 75W-90 4л
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34611055_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Toyota HiLux 2.5TD 05>/3.0TD 06> SAKURA с артикулом 34611055 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0