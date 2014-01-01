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34611023SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Toyota Corolla 1.4-1.8 02> артикул 34611023 SAKURA в Алматы

34611023 SAKURA 34611023SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Toyota Corolla 1.4-1.8 02>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34611023
Наименование 34611023SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Toyota Corolla 1.4-1.8 02>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 34
Выпускн.-Ø [мм] 34
Длина сети [мм] 600
Ширина сети [мм] 348
Глубина сети [мм] 15

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34611023SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Toyota Corolla 1.4-1.8 02> SAKURA с артикулом 34611023 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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