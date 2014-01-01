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34611016SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП,24мм\ Toyota Camry 2.4 02> артикул 34611016 SAKURA в Алматы

34611016 SAKURA 34611016SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП,24мм\ Toyota Camry 2.4 02>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34611016
Наименование 34611016SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП,24мм\ Toyota Camry 2.4 02>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 34
Выпускн.-Ø [мм] 34
Длина сети [мм] 401
Ширина сети [мм] 738
Глубина сети [мм] 22

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34611016SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП,24мм\ Toyota Camry 2.4 02> SAKURA с артикулом 34611016 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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