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34318502SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 1.6i 16V 05> артикул 34318502 SAKURA в Алматы

34318502 SAKURA 34318502SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 1.6i 16V 05>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34318502
Наименование 34318502SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 1.6i 16V 05>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 35
Выпускн.-Ø [мм] 35
Длина сети [мм] 450
Ширина сети [мм] 686,5
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34318502SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 1.6i 16V 05> SAKURA с артикулом 34318502 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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