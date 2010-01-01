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34318501SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 2.0i 16V 05> артикул 34318501 SAKURA в Алматы

34318501 SAKURA 34318501SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 2.0i 16V 05>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34318501
Наименование 34318501SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 2.0i 16V 05>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 35
Выпускн.-Ø [мм] 35
Длина сети [мм] 450
Ширина сети [мм] 686,5
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34318501SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП\ Suzuki Grand Vitara 2.0i 16V 05> SAKURA с артикулом 34318501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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