|Производитель / Поставщик
|SAKURA
|№ Производителя
|34218503
|Наименование
|Радиатор, охлаждение двигателя
|Материал ребра охлаждения
|алюминий
|Материал бачка (радиатор)
|полимерный материал
|Конструкция радиатора
|Ребра охлаждения припаянные
|Впускн. Ø [мм]
|40
|Выпускн.-Ø [мм]
|40
|Длина сети [мм]
|341,5
|Ширина сети [мм]
|686,5
|Глубина сети [мм]
|23
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Радиатор, охлаждение двигателя SAKURA с артикулом 34218503 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита