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34218502SAK_радиатор охлаждения! АКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05 артикул 34218502 SAKURA в Алматы

34218502 SAKURA 34218502SAK_радиатор охлаждения! АКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34218502
Наименование 34218502SAK_радиатор охлаждения! АКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 39
Выпускн.-Ø [мм] 40
Длина сети [мм] 360
Ширина сети [мм] 686,5
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34218502SAK_радиатор охлаждения! АКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05 SAKURA с артикулом 34218502 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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