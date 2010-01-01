menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

34211029SAK_радиатор сист. охлаждения!\Subaru Impreza 07> артикул 34211029 SAKURA в Алматы

34211029 SAKURA 34211029SAK_радиатор сист. охлаждения!\Subaru Impreza 07>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34211029
Наименование 34211029SAK_радиатор сист. охлаждения!\Subaru Impreza 07>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 40
Выпускн.-Ø [мм] 40
Длина сети [мм] 340
Ширина сети [мм] 686,5
Глубина сети [мм] 15,5

С этим товаром покупают...

RAVENOL 4014835755956

Антифриз готовый к прим. зеленый Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (5 л)

SIGNEDA ZSB2010RK

ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА 84501SC000

SUBARU 72130FG000

Радиатор отопителя салона SUBARU FORESTER/IMPREZA 08-/WRX 13-/XV 11-

SUBARU 16546AA120

Фильтр воздушный

SUBARU 15208AA160

Фильтр масляный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34211029SAK_радиатор сист. охлаждения!\Subaru Impreza 07> SAKURA с артикулом 34211029 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0