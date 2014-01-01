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34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05 артикул 34211008 SAKURA в Алматы

34211008 SAKURA 34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 34211008
Наименование 34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 40
Выпускн.-Ø [мм] 40
Длина сети [мм] 360
Ширина сети [мм] 688
Глубина сети [мм] 15

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05 SAKURA с артикулом 34211008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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