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/ Sakura 34211008 34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05

34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05 артикул 34211008 SAKURA в Алматы

Производитель / Поставщик SAKURA № Производителя 34211008 Наименование 34211008SAK_радиатор охлаждения! МКПП, с горловиной\ Subaru Forester 2.0i 02-05 Материал ребра охлаждения алюминий Материал бачка (радиатор) полимерный материал Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные Впускн. Ø [мм] 40 Выпускн.-Ø [мм] 40 Длина сети [мм] 360 Ширина сети [мм] 688 Глубина сети [мм] 15 показать еще С этим товаром покупают... MANN-FILTER W671 Фильтр масляный Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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