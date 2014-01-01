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33418507_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Nissan Cube 1.6i 16V 09> артикул 33418507 SAKURA в Алматы

33418507 SAKURA 33418507_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Nissan Cube 1.6i 16V 09>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 33418507
Наименование 33418507_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Nissan Cube 1.6i 16V 09>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 36
Выпускн.-Ø [мм] 36
Длина сети [мм] 380
Ширина сети [мм] 584,5
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 33418507_радиатор системы охлаждения! МКПП\ Nissan Cube 1.6i 16V 09> SAKURA с артикулом 33418507 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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