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Радиатор, охлаждение двигателя артикул 33411014 SAKURA в Алматы

33411014 SAKURA Радиатор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 33411014
Наименование Радиатор, охлаждение двигателя
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 29
Выпускн.-Ø [мм] 29
Длина сети [мм] 360
Ширина сети [мм] 688
Глубина сети [мм] 22

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Радиатор, охлаждение двигателя SAKURA с артикулом 33411014 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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