|Производитель / Поставщик
|SAKURA
|№ Производителя
|33121001
|Наименование
|33121001SAK_радиатор системы охлаждения! АКПП,42мм\MB W164/W251/X164 3.5-5.0/2.8CDi/3.2CDi/63AMG 05>
|Материал ребра охлаждения
|алюминий
|Материал бачка (радиатор)
|полимерный материал
|Конструкция радиатора
|Ребра охлаждения припаянные
|Впускн. Ø [мм]
|43
|Выпускн.-Ø [мм]
|43
|Длина сети [мм]
|637
|Ширина сети [мм]
|528
|Глубина сети [мм]
|42
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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