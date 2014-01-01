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33118502SAK_радиатор системы охлаждения!\ MB W211 2.0/2.2/2.8 02> артикул 33118502 SAKURA в Алматы

33118502 SAKURA 33118502SAK_радиатор системы охлаждения!\ MB W211 2.0/2.2/2.8 02>
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 33118502
Наименование 33118502SAK_радиатор системы охлаждения!\ MB W211 2.0/2.2/2.8 02>
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 49
Выпускн.-Ø [мм] 49
Длина сети [мм] 642
Ширина сети [мм] 446,5
Глубина сети [мм] 15,5

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SAKURA 33118501

Радиатор, охлаждение двигателя 3311-8501
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 33118502SAK_радиатор системы охлаждения!\ MB W211 2.0/2.2/2.8 02> SAKURA с артикулом 33118502 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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