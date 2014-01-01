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Радиатор, охлаждение двигателя артикул 33011027 SAKURA в Алматы

33011027 SAKURA Радиатор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик SAKURA
№ Производителя 33011027
Наименование Радиатор, охлаждение двигателя
Материал ребра охлаждения алюминий
Материал бачка (радиатор) полимерный материал
Конструкция радиатора Ребра охлаждения припаянные
Впускн. Ø [мм] 33
Выпускн.-Ø [мм] 33
Оснащение / оборудование для автомобилей с кондиционером
Длина сети [мм] 670
Ширина сети [мм] 368
Глубина сети [мм] 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Радиатор, охлаждение двигателя SAKURA с артикулом 33011027 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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