Производитель / Поставщик SAF-HOLLAND № Производителя 3434365500 Наименование Комплект (колодки +накладки + РМК), 3.434.3655.00 SAFHOLLAND

Запчасть комплект (колодки +накладки + РМК) 3.434.3655.00 SAFHOLLAND представлена по производителю SAF с артикулом 3.434.3655.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 3434365500, BSK2300. Колодки тормозные дисковые в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект (колодки +накладки + РМК) 3.434.3655.00 SAFHOLLAND на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные дисковые с гарантией от производителя SAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.