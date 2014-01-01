Производитель / Поставщик SAF-HOLLAND № Производителя 3434365300 Наименование Комплект (колодки + накладки + РМК) 420x180 (19283/19284); наклепанные; SKRS 9042

Запчасть комплект (колодки + накладки + РМК) 420x180 (19283/19284); наклепанные; SKRS 9042 представлена по производителю SAF с артикулом 3.434.3653.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 3434365300, MBSK24504, LS602, 19283, 030502228030, 124527, 192830010210. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект (колодки + накладки + РМК) 420x180 (19283/19284); наклепанные; SKRS 9042 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.