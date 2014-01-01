Производитель / Поставщик SAF-HOLLAND № Производителя 3434301900 Наименование Ремкомплект ступицы SAF S9-4218 с ABS 3434301900 (барабанные тормоза)

Ремкомплект ступицы SAF для осей S9 с тормозом 4218 с ABS Артикул 3434302200 такой же, только без кольца АБС. Есть в наличии разные производители данных ремкомплектов.