Производитель / Поставщик SAF-HOLLAND № Производителя 3341008219 Наименование 3341008219 Палец М20х160 амортизатора SAF 2

Запчасть 3341008219 Палец М20х160 амортизатора САФ 2 представлена по производителю SAF с артикулом 3.341.0082.19. У данной детали есть аналоги с номерами: 3341008219, A9452. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 3341008219 Палец М20х160 амортизатора САФ 2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.